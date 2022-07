Prestigioso riconoscimento per il Comune di Barletta per la qualità delle pratiche digitali

Prestigioso riconoscimento per il Comune di Barletta. Con la Piattaforma Resettami-Web servizi a domanda PNRR, per la progettazione partecipata ai progetti comunali candidati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-WEB) si è infatti aggiudicato il “Paperless & Digital Awards”, premio che attesta la qualità delle buone pratiche digitali.

Il premio è stato aggiudicato, ex equo insieme ad una proposta proveniente dalla repubblica di San Marino, al progetto comunale realizzato nell’ambito del servizio per la Transizione digitale (Dirigente Rosa Di Palma) con l’ausilio del Partner Tecnologico CLE S.r.l. e permette una gestione moderna e digitale del partenariato economico e sociale. La Piattaforma Resettami-Web servizi a domanda PNRR è affidabile sia come misura anti COVID19 (garantendo la sicurezza sanitaria dei partecipanti al tavolo partenariale), sia come tutela per l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza nel processo di partecipazione dello stesso partenariato ai bandi pubblicati sulle varie Missioni previste nel PNRR.

I progetti presentati al Comune sono tutti consultabili in piattaforma al Link https://serviziadomanda.resettami.it/barletta/progetti_pnrr/