Festa della Madonna 2022, ecco il programma ufficiale

Il programma della Festa Patronale di Barletta, che va dal 9 all’11 luglio, è stato diffuso da una comunicazione e manifesti a firma di Don Francesco Fruscio, Arciprete, e il Dott. Francesco Grippo, Presidente del Comitato Feste Patronali. È in arrivo anche il sito internet www.barlettacivitasmariae.it

LUNEDÌ 4 LUGLIO

ore 21:00, Santuario Maria SS. dello Sterpeto, Recita del Santo Rosario, Santa Messa, discesa della Sacra Icona della Madonna dello Sterpeto e veglia di preghiera

MARTEDI 5 LUGLIO

ore 18:00, Santuario Maria SS. dello Sterpeto, Celebrazione Eucaristica e processione verso la Città

ore 20:30, Stabilimento Timac, Accoglienza della Sacra Icona della Madonna dello Sterpeto da parte del Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano e religioso, i Religiosi e le Religiose, i Terz’Ordini, le Arciconfraternite, le Confraternite, il Signor Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari.

Itinerario: via Trani, corso Cavour, corso Garibaldi, via Cialdini, Chiesa di San Ruggero (prelievo del busto argenteo del Santo Patrono), proseguimento per via Cialdini, piazza Plebiscito, corso V. Emanuele, corso Garibaldi, via Duomo, Cattedrale

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

Contempliamo la Beata Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio

ore 9:00, Santa Messa, presieduta dai Padri Giuseppini

ore 19:00, Santa Messa, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco

ore 20:30, Santa Messa, presieduta da mons. Angelo Dipasquale, canonico

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

Contempliamo Maria Vergine, Serva degli Signore

ore 9:00, Santa Messa, presieduta dai Padri Giuseppini

ore 19:00, Santa Messa, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco

ore 20:30, Santa Messa, presieduta da don Claudio Gorgoglione, canonico

VENERDÌ 8 LUGLIO

Contempliamo Maria Vergine, Immagine e Madre della Chiesa

ore 9:00, Santa Messa, presieduta dai Padri Giuseppini

ore 19:00, Santa Messa, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco

ore 20:30, Santa Messa, presieduta da mons. Giuseppe Paolillo, canonico

SABATO 9 LUGLIO

Contempliamo Maria, Madre del Bell’Amore

ore 8.00, Lancio di diane

ore 9:00, Santa Messa, presieduta dai Padri Giuseppini

ore 19:00, Santa Messa, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco

ore 20:30, Accensione luminarie e servizio Banda “Disfida di Barletta”

ore 20:30, Santa Messa, presieduta da mons. Sabino Lattanzio, canonico

ore 21:30, Trasporto solenne della “portantina” preziosa dalla Chiesa di San Ruggero in Cattedrale, con servizio Banda “Disfida di Barletta”

ore 21:45, Liturgia di intronizzazione della Sacra Icona di Nostra Signora dello Sterpeto e imposizione del prezioso pastorale al Busto argenteo di San Ruggero; partecipa il Capitolo Cattedrale

DOMENICA 10 LUGLIO

Festa Maggiore della Città di Barletta

ore 7:00 – 8:30 – 10:00 – 19:00 Sante Messe

ore 8:, lancio di diane

ore 11:00, Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo con l’assistenza del Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano e religioso; partecipa il Comitato Feste Patronali, il Signor Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari; prestano il servizio liturgico i giovani seminaristi di teologia e il servizio del canto la corale interparrocchiale, diretta dal sac. Vito Carpentiere, canonico primicerio del Capitolo Cattedrale

ore 19:00 Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco

ore 20:00, Solenne Processione in onore dei Santi Patroni presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo con l’intervento del Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano e religioso, i Religiosi e le Religiose, i Terz’Ordini, le Arciconfraternite, le Confraternite, il Comitato Feste Patronali, il Signor Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari

Itinerario: piazza Duomo, piazza Castello, via Carlo V d’Asburgo, corso Cavour, corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, via Roma, via Nanula, piazza Principe Umberto, corso V. Emanuele, via Nazareth, via Cialdini, via Duomo, Cattedrale

ore 24:00, Spettacolo pirotecnico dal molo di levante

LUNEDÌ 11 LUGLIO

Preghiamo San Ruggero, Patrono dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

ore 9:00, Santa Messa, presieduta dai Padri Giuseppini

ore 19:00, Santa Messa, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco

ore 20:30, Santa Messa, presieduta da don Ruggiero Mastrodomenico, canonico

ore 21:00, Piazza Aldo Moro, Concerto con “Taranta Fil - Morena” e “Sotto Suono”, a cura di Oreste Scorcia e Franco Gobbo Dj

MARTEDÌ 12 LUGLIO

Contempliamo Maria Vergine, Sostegno e difesa della nostra fede

ore 9:00, Santa Messa, presieduta dai Padri Giuseppini

ore 19:00, Santa Messa, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco

ore 20:30, Santa Messa, presieduta da don Giuseppe Cavaliere, canonico

MERCOLEDI 13 LUGLIO

Conclusione della Festa

ore 5:30, Santa Messa, presieduta da don Francesco Fruscio, canonico parroco Processione di rientro dei Santi Patroni nella Chiesa di San Ruggero e nel Santuario Maria Santissima dello Sterpeto

Itinerario: piazza Duomo, piazza Castello (dove sarà impartita la benedizione del mare), via Duomo, via Cialdini, Chiesa di San Ruggero (consegna del busto del Santo Patrono alle monache benedettine), piazza Plebiscito, corso V. Emanuele, corso Garibaldi, corso Cavour, via Trani (dove sarà impartita la benedizione alla campagna e alla città); consegna della Sacra Icona agli Oblati Giuseppini del Santuario Maria SS. dello Sterpeto