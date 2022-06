Contro la violenza patriarcale sulle donne, l'evento dell'Ambulatorio Popolare

Dal primo gennaio 2022 ad oggi, sono state 57 le donne uccise in modo violento da congiunti, compagni, mariti, ex.

Secondo i dati del Viminale, una ogni tre giorni: al tragico bilancio va aggiunta l'ultima vittima ad oggi, Cristina Peroni, uccisa il 25 giugno a Rimini dal compagno davanti al loro bimbo di sei mesi.

È chiaro che - piaccia o meno agli uomini sentirselo dire - è strutturale nel mondo maschile dirimere i conflitti con le donne usando la sola cosa che hanno in più: la forza fisica e la violenza mentale resa norma dal patriarcato.

Gli omicidi sono la evidenza più tragica e grave: ma tutti i giorni decine di migliaia di donne vengono sottoposte a violenze sociali, fisiche, psicologiche ed economiche di ogni tipo. E fino a quando gli uomini non saranno alleati delle donne nella battaglia contro la cultura patriarcale, fino a quando si limiteranno a dire "ma io non sono così" invece di riconoscere che il genere a cui appartengono, invece, è proprio così, non ne verremo a capo.

L'Ambulatorio popolare di Barletta vuole dire no ad ogni violenza patriarcale con una manifestazione pubblica domani, 1 luglio, alle 18:00 in Piazza Plebiscito, un evento nel corso del quale gli alberi verranno cinti con dei nastri rossi.

Tutta la comunità è invitata.