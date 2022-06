Il fratello della Freccia del Sud: «Pietro Mennea è nato in Via Porta Reale n. 45»

Non ci sta il fratello della Freccia del Sud, l'avvocato Vincenzo Mennea: suo fratello, scrive, è nato in via Porta Reale 45 e non 20, come diffuso.

Dopo il comunicato da noi pubblicato in cui si dà notizia dell'omaggio a Pietro Mennea in occasione del suo 70esimo anniversario di nascita, il fratello Vincenzo ci ha scritto per comunicare quanto segue:

- l'articolo non corrisponde alla realtà in quanto Pietro Mennea è nato in Via Porta Reale n. 45 - e non al n. 20. come si vuole falsamente far credere.

- al n. 20 si trovava la sartoria di mio padre .

- al n. 45 era l'abitazione dei miei genitori ne discende che Pietro Mennea è nato in Via Porta Reale al n. 45 così come risulta da documento ufficiale o atto pubblico in mio possesso e precisamente "certificato storico di residenza".

- pertanto tale convinzione del comitato nella persona dell' amm.re p.t. è destituita di ogni fondamento oltre a mistificare la realtà dei fatti a terzi estranei ma che appartengono solo alla mia famiglia.