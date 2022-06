Oggi Pietro Mennea avrebbe compiuto 70 anni: omaggio popolare per la Freccia del Sud

Oggi, martedì 28 giugno 2022, in occasione del 70° anniversario della nascita di Pietro Mennea (28 giugno 1952), in Via Porta Reale 20 dov’era la casa natale dell’indimenticabile Campione, si svolgerà alle ore 19 l’omaggio popolare alla Freccia del Sud promosso dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV.