“Biblioteca in Spiaggia”, promozione della lettura negli stabilimenti balneari

Anche quest’anno la biblioteca comunale “Loffredo” aumenta il proprio impegno con una inedita presenza in spiaggia.

Partirà il 2 luglio, infatti, l’iniziativa “Biblioteca in Spiaggia” che si pone come obiettivo la promozione della lettura nei luoghi più affollati per eccellenza durante il periodo estivo, ovvero gli stabilimenti balneari, e la possibilità di raggiungere i nuovi potenziali utenti fuori dai luoghi istituzionalmente preposti.

“Biblioteca in Spiaggia”, in collaborazione con la ditta Euro&Promos, aggiudicataria dei servizi bibliografici presso la “Loffredo”, prevede la presenza di una postazione all’interno dei lidi “Il Brigantino”, sito sulla litoranea di Levante, e “Il Pascià”, posizionato a Ponente.

Gli operatori interagiranno con gli utenti garantendo ogni informazione su tutti i servizi forniti dalla biblioteca, le modalità di iscrizione on line con la possibilità per adulti e bambini di ottenere il prestito librario.

Già definito il programma circa la presenza della postazione:

Lido “Il Brigantino” mese di Luglio:

Sab.2, Ven.8, Sab.16, Sab.23, Sab.30.

Lido “Il Pascià” mese di Agosto:

Sab. 6, Sab.13, Sab. 27.

Buona lettura sotto l’ombrellone.