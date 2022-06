"Stalking, sconfiggerlo si può", presentato il film che sarà girato a Barletta

Sensibilizzare e porre i riflettori su un tema delicato. Questo l’obiettivo del film diretto dal barlettano Antonio Cirillo “Stalking, sconfiggerlo si può” presentato negli scorsi giorni.

Ad accompagnare l’avventura del direttore artistico il criminologo Antonio Russo (scrittore dell’omonimo libro da cui sarà tratto il lungometraggio) e l’editore Stefano Donno, i quali hanno sottolineato l’importanza di sensibilizzare sulla tematica dello stalking.

Il ciak d’avvio, previsto il 30 luglio, vedrà le strade del centro storico sfondo del film. Una location, quella della città della Disfida, fortemente voluta da Cirillo e appoggiata dal regista Massimiliano Tedeschi.

«Dopo i brutti fatti di cronaca di cui è stata protagonista Barletta – ha dichiarato – voglio dare una risposta a tutti coloro che ci hanno accusato di essere una città con un basso livello sociale».

Un progetto, quello di “Stalking, sconfiggerlo si può” che guarda lontano: il film sarà presentato a livello internazionale affinché si possa sensibilizzare e mettere fine a una serie di atteggiamenti violenti e molesti che nella peggiore delle ipotesi terminano in maniera tragica, con l’assassinio della vittima.

«Questo film – ha commentato il consigliere regionale Ruggiero Mennea - parla di un tema sociale. Si tratta di un’iniziativa lodevole, proprio per questo credo che sia necessario rafforzare il progetto per farlo arrivare non solo sui tavoli istituzionali ma per coinvolgere la comunità sensibilizzandola rispetto a un problema serio, che a volte viene strumentalizzato solo politicamente».

«L'impegno - ha specificato il criminologo - deve essere continuo, per 365 giorni l'anno. L'aiuto delle istituzioni, in questo, è fondamentale».