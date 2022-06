Coronavirus, in Puglia numeri ancora in risalita. Picco di ricoveri

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 14.731 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.726 casi positivi, così suddivisi: 1.112 in provincia di Bari, 412 nella provincia BAT, 316 in provincia di Brindisi, 619 in provincia di Foggia, 704 in provincia di Lecce, 494 in provincia di Taranto, 55 casi di residenti fuori regione, 14 casi di provincia in definizione. E’ stato registrato un decesso.

I casi attualmente positivi sono 32.917; 259 sono le persone ricoverate in area non critica, 10 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.302.337 test; 1.181.808 sono i casi positivi; 1.140.291 sono i pazienti guariti; 8.600 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 388.326 nella provincia di Bari; 104.541 nella provincia BAT; 109.814 nella provincia di Brindisi; 174.138 nella provincia di Foggia; 234.408 nella provincia di Lecce; 157.574 nella provincia di Taranto; 9.177 attribuiti a residenti fuori regione; 3.830 di provincia in definizione.