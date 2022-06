La festa patronale si farà: approvato dal Commissario il programma

In data odierna il Commissario Straordinario Francesco Alecci ha esaminato e approvato, con i poteri della Giunta comunale, la delibera con la quale l’Ente civico intende sostenere il programma della festa patronale che quest’anno si svilupperà, continuativamente, nelle tre giornate dal 9 all’11 Luglio. Eventi di apertura e chiusura della manifestazione sono inoltre previsti nelle giornate del 5 e del 13.

A fronte della richiesta e del relativo preventivo delle spese per complessivi € 46.400,00 oltre IVA, avanzato all’Amministrazione dal Comitato Feste Patronali “Barletta Civitas Mariae”, nel segno della divulgazione e del consolidamento dei riti, delle tradizioni e della cultura del territorio è stato stabilito di sostenere il programma delle solenni ricorrenze con un complessivo supporto economico di € 41.720,00.

L’Ente civico consentirà in tal modo agli organizzatori di provvedere alle spese relative ai servizi e agli spettacoli in calendario per le complessive manifestazioni, che sono molto attese e fortemente partecipate dalla Comunità cittadina.