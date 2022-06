“Domenica al museo”, siti culturali gratuiti il 3 luglio

Il prossimo 3 Luglio è una “Domenica al museo”, l’iniziativa di matrice ministeriale grazie alla quale tutti i cittadini possono apprezzare gratuitamente la maestosità e il fascino del patrimonio storico, artistico e monumentale.

La locale Amministrazione ha previsto l’ingresso gratuito alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis a Palazzo Della Marra per l’intera giornata, dalle ore 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19.15).

Per quanto riguarda il Castello la gratuità è prevista solo per la mattina, dalle ore 10 alle 14, mentre nel pomeriggio l’ingresso avverrà secondo le ordinarie tariffe di biglietto, per il concomitante svolgimento nella struttura dell’evento enogastronomico “Buona Puglia Food Festival”.

Dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 16 alle 20, invece, l’apertura della Cantina della Sfida.

Per le info telefoniche: Palazzo Della Marra 0883 538372, Castello 0883 578621.

Attivo anche l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), con sede in corso Garibaldi n. 204/206, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Telefono 0883 331331.