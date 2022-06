“Festa diocesana delle famiglie”, qual è il programma dell'iniziativa

In occasione del X Incontro mondiale delle famiglie in via di svolgimento a Roma (22-26 giugno), sabato 25 giugno, a Barletta, presso la parrocchia del Crocifisso, si terrà la “Festa diocesana delle famiglie” con il Vescovo Leonardo D’Ascenzo.

Di seguito il programma dell’iniziativa:

Ore 17.00, ritrovo delle famiglie

Ore 17.30, nel salone, incontro di preghiera e testimonianze

Ore 19.00, all’esterno della Chiesa, S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

Ore 20.20, Festa in famiglia (momento musicale e di agape fraterna)

La Festa è stata promossa dall’’Ufficio diocesano Famiglia e Vita