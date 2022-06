Confcommercio per il digitale: convenzioni per aumentare il business online

Un corretto approccio al mondo digitale consente ai commercianti maggiori vantaggi in termini economici. Tutto ciò lo sa bene Confcommercio Barletta, che per agevolare il successo online delle attività affiliate ha stretto una partnership con il network digitale territoriale “Land of Puglia”.

Obiettivo: offrire ai propri soci e chi volesse associarsi l’opportunità di usufruire dei grandi vantaggi di questa convenzione e renderli consapevoli delle potenzialità che il digitale offre per aumentare il proprio business.

«Siamo felici – ha commentato Francesco Divenuto, presidente di Confcommercio Barletta - di aver sottoscritto questa accordo con “Land of Puglia”, noto network specializzato nell'hospitality ma non solo: sono specializzati nelle creazioni e gestioni di schede e ottimizzazioni su Google Maps, creazioni di siti web, e-commerce e tutto quello che ruota intorno al digitale. Grazie al nostro impegno siamo riusciti ad ottenere sconti interessanti per i nostri associati».

«Questa partnership con Confcommercio – ha dichiarato Gero Daluiso, CEO di “Land of Puglia” - è grande motivo di orgoglio per noi, data l’importanza che l’associazione riveste nel panorama nazionale e territoriale. Vogliamo offrire ai commercianti di zona un’opportunità per crescere digitalmente e affermarsi tra i propri competitor. Una maggiore ed efficace visibilità permetterà loro di aumentare visite in negozio e profitti, creando nuove reti di contatti e clienti. Una grande e vantaggiosa opportunità, che noi di Land of Puglia e Confcommercio Barletta abbiamo pensato bene di intraprendere a supporto dei commercianti di Barletta e non solo».

Questi alcuni dei servizi convenzionati:

Creazione, gestione e ottimizzazione schede su Google Maps;

Case vacanza, strutture ricettive e B&B: ottimizzazione annuncio su AirbnB e Booking;

Servizi di Digital Marketing per affermarsi e aumentare la reputazione della propria attività;

Maggiore visibilità su Instagram e sui social network.

Sponsorizzazione strutture e attività all’interno di “PUGLIA VIEW”, la Prima Instagram Community della Puglia che vanta oltre 130mila followers tra Instagram e Facebook.

Per maggiori informazioni su costi e servizi si consiglia di rivolgersi o alla sede centrale di Confcommercio Barletta, inviando una mail a info@confcommerciobarletta.it o a info@landofpuglia.i