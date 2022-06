Maturità 2022: si inizia oggi con la prova di italiano

Il grande giorno è arrivato: oggi 539.678 studenti si siederanno dietro i banchi di scuola per sostenere la temuta prova di maturità. Chiamati all'appello anche gli studenti barlettani, che ieri sera si sono incontrati fuori alle rispettive scuole di appartenenza per cantare tutti insieme l'intramontabile "Notte prima degli esami".

Si parte, come sempre, dallo scritto di italiano: a partire dalle 8.30 di quest’oggi, non appena verranno decriptate le tracce del plico telematico del Ministero dell’Istruzione sarà dato inizio alla prima prova, di carattere nazionale.

Gli studenti potranno scegliere una delle sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su alcune tematiche di attualità.

Sarà invece diversificata la seconda prova scritta, che cambierà in base all’indirizzo e che avrà per oggetto una sola disciplina.

Queste le materie per ciascun indirizzo:

classico: Latino

scientifico: Matematica

linguistico: Lingua e cultura straniera

artistico: diverso a seconda dell’indirizzo

scienze umane: scienze umane

scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica

liceo musicale e coreutico: teoria, analisi e composizione

amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale

relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geo-politica

meccanica, meccatronica ed energia: impianti energetici, disegno e progettazione

indirizzo turistico: discipline turistiche e aziendali

trasporti e logistica: logistica

elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica

informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti

agrario: trasformazione dei prodotti

moda: ideazione e progettazione prodotti

grafica e comunicazione: progettazione multimediale

agricoltura: economia agraria e dello sviluppo territoriale

servizi socio sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria

alberghiero/ enogastronomia: scienza e cultura dell’alimentazione

accoglienza turistica: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

A differenza dell’era pre-Covid, la seconda prova è affidata ai singoli istituti, che potranno elaborare tre proposte di tracce in base alle informazioni riscontrate nei consigli di classe. Gli studenti dovranno poi affrontare quella sorteggiata.

Assente la terza prova: proprio per questo sono stati rimodulati crediti e voti: 50 punti di credito per il triennio e 50 per le prove (15 per la prima, 10 per la seconda, 25 per l'orale) più ulteriori 5 punti bonus agli studenti che arriveranno all’esame con 50 punti di credito più almeno trenta punti tra i due scritti e l’orale.

Per il colloquio finale, invece, si inizierà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione e il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito contenuti e metodi delle singole materie.