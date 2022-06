Asilo comunale, approvata la graduatoria per il 2022/2023

Il Settore comunale Servizi Sociali rende noto che con la Determinazione dirigenziale n. 869 del 17 Giugno scorso è stata approvata la graduatoria dei richiedenti il servizio di Asilo Nido comunale, sito in via D’Annunzio n. 1, per l’anno scolastico 2022/2023.

Si comunica altresì che entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della suddetta Determinazione, potranno essere presentate osservazioni in forma scritta, con allegata documentazione, in merito all’attribuzione del punteggio al seguente indirizzo PEC: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it .