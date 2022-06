Gianluca Mech è stato a Barletta per un corso sui corretti stili di vita

Si è tenuto lo scorso 18 giugno, nella Sala Convegni Polo Universitario Infermieristica Ospedale “Mons. Dimiccoli”, un evento formativo ECM totalmente finanziato dall’OPI BT ed organizzato in partnership con la società scientifica CNAI BT che ha visto la partecipazione di Gianluca Mech.

Il corso ha configurato la realizzazione di un percorso educativo per migliorare i bisogni assistenziali di alimentazione nell’adulto sano e nell’adulto ospedalizzato. Pills di principi di corretto approccio con gli alimenti senza escludere il panorama psico-attitudinale mediato dal contesto sociale e dalle tendenze mediatiche social-dipendenti.

Durante il corso, dunque, è stato mostrato come l’Alimentazione abbia un ruolo fondamentale per rispondere alla mission di promozione della salute ai fini della Educazione, del benessere e della prevenzione. Educazione alimentare, dal consumo consapevole di alimenti in virtù di stili di vita salutari, sono fondamentali premesse per innescare o sostenere nell’individuo gli innati meccanismi di riequilibrio e di auto-guarigione. Sono stati presi in esame principi nutritivi, ponendo attenzione alle calorie fornite da ognuno e alle loro qualità nutrizionali, alle loro molteplici funzioni all’interno dell’organismo. Enfatizzando l’importanza dall’assunzione dell’acqua, essendo il principale costituente (60-65%) del nostro corpo, al fabbisogno glucidico e lipidico in relazione alle esigenze energetiche, a quello proteico per l’accrescimento ed il rinnovamento tissutale, ai Sali minerali e alle vitamine come regolatori delle funzioni metaboliche dell’organismo.

I dDirettori scientifici del corso il dott Giuseppe PAPAGNI, PRESIDENTE OPI BT ed il Dott. Michele CALABRESE, Consigliere Opi BT e Presidente della Società Scientifica CNAI BT.