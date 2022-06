SS. Crocifisso: oratorio dedicato a don Luigi Filannino

«La nostra comunità parrocchiale, - dichiara don Luigi Ciprelli, vicario parrocchiale della parrocchia SS. Crocifisso in Barletta - dopo aver vissuto appuntamenti e momenti di formazione legati all’anno giubilare, si sta preparando a vivere il periodo estivo ­, tempo in cui il Signore ci ristora, facendoci sperimentare ciò di cui abbiamo immensamente bisogno: lo stare insieme uniti nel Suo nome in semplicità, trovando il senso del nostro esistere donandoci agli altri. Nelle tre settimane prima della festa patronale (20 giugno-12 luglio) i ragazzi vivranno l’esperienza dell’oratorio che quest’anno avrà come icona la storia del “Piccolo Principe”. Partendo dalla domanda che viene fatta al Piccolo Principe nel romanzo, “Di che pianeta sei?”, e attraverso giochi e attività, i ragazzi si ritroveranno a riflettere sulle domande fondamentali: da dove vengo? Che pianeta mi ha generato perché io sia quello che sono? Quale pianeta voglio costruire e abitare insieme agli altri? È la domanda che facevano anche a Gesù: “ma tu di dove sei?”. Importante sarà la presenza degli animatori, giovanissimi e ragazzi post-cresima alle prese con i primi incarichi di responsabilità che segnano e fortificano la loro presenza in parrocchia.

Il 20 giugno inaugureremo lo spazio oratoriale dedicato a Don Luigi Filannino attraverso un pannello grafico posto sulla facciata dei locali della parrocchia.

Un altro evento che coinvolgerà le parrocchie di periferia sarà la biciclettata del 24 giugno.

La passeggiata in bicicletta seguirà il seguente programma:

Ore 16:30, Ritrovo in bici presso la parrocchia San Paolo Apostolo.

Ore 17:00, Partenza per le vie della periferia e arrivo presso la parrocchia

del SS. Crocifisso.

Giunti a destinazione seguirà un momento di festa nel cortile parrocchiale .

Le parrocchie coinvolte in questa iniziativa sono sei: San Paolo Apostolo, San Giovanni Apostolo, Santa Maria degli Angeli, Cuore Immacolato di Maria, SS. Trinità, SS. Crocifisso.