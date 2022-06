IISS N. Garrone (da settembre Leontine e Giuseppe De Nittis) set per un giorno. Il noto cantante pugliese Caparezza ha scelto la scuola barlettana per girare alcune riprese del suo nuovo brano "La certa", tratto dall'album "Exuvia".

Il videoclip, ora online, è accompagnato da questa descrizione: «“Pensami, non cercarmi” In questa canzone sto leggendo una lettera, scritta dalla mia inevitabile futura sposa: La Certa (la morte). Niente paura. La mia morte non ha nulla di funereo, anzi, è una figura positiva, una motivatrice che mi sprona a vivere dando il meglio di me nel tempo limitato su questo pianeta. Senza "La Certa" la mia esistenza sarebbe un trionfo di apatia».

Durante le riprese tra i corridoi dell'istituto barlettano, Caparezza non si è sottratto all'intervista della studentessa del Garrone Press Agency, che gli ha chiesto come il mondo dell'arte e il suo percorso da liceale abbiano influenzato le sue canzoni.

«Sicuramente - ha risposto Caparezza - il mondo dell'arte che io chiamo creatività mi ha salvato la vita. Ho dedicato tutta la mia vita anche a nutrirmi dell'arte degli altri. Per quanto riguarda invece la mia scuola devi sapere che io sarei un ragioniere: ho fatto cinque anni di studi che mi hanno fatto capire qual era il percorso che non avrei dovuto mai seguire».

Alla richiesta di un messaggio a tutti gli studenti, il rapper ha così risposto: «Più che un messaggio vi do un consiglio, che è quello di non abbattersi alle prime difficoltà».