Giardini Baden Powell, oggi l'inaugurazione della panchina dedicata a Giulio Regeni

Si terrà questo pomeriggio la presentazione della panchina in memoria di Giulio Regeni nei giardini Baden Powell. Alla presenza del Commissario Straordinario del Comune di Barletta, il dott. Alecci, a partire dalle 18:00 sarà possibile anche conoscere il lavoro di rigenerazione che sta avvenendo nei giardini.

Come riportato da Legambiente, il merito è tutto da attribuire ai volontari e all'impegno dei ragazzi del dipartimento di salute mentale. Durante l'incontro, infatti, saranno mostrate alcune delle panchine del progetto "La Piazzetta del Volontariato", un'iniziativa che ha ricevuto l'adesione di tante belle realtà associative territoriale che condividono con Legambiente l'obiettivo di fare rete per prendersi cura, in maniera simbolica, ognuno di un pezzo di territorio.

Nonostante i rallentamenti dei lavori dovuti al maltempo di questi giorni, la trasformazione del luogo e la bellezza del progetto "La Piazzetta del Volontariato" sono comunque ben visibili. Proprio per questo Legambiente invita tutti a partecipare a questo momento di incontro in memoria di Giulio Regeni e ad apprezzare i giardini Baden Powell, luogo in cui è tangibile il significativo processo di cambiamento in corso.