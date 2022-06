Assemblea ordinaria di Bar.S.A., mancato acquisto dell’immobile per assenza del collegio sindacale

Si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città l’assemblea ordinaria di Bar.S.A. S.p.A. alla presenza del socio unico in persona del Commissario Straordinario dott. Francesco Alecci. Ha presieduto l’assemblea l’amministratore unico della società avv. Michele Cianci.

Proprio il presidente informa l’uditorio che con mail PEC del 09/06/2022 inviata alla Società alle ore 20,08, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Salvatore Dilillo, ha comunicato che, per precedenti impegni professionali di aggiornamento, i componenti del Collegio Sindacale non potranno essere presenti all’Assemblea convocata per la data odierna.

Non risultando pervenuta analoga comunicazione dai restanti componenti, si è proceduto a contattare telefonicamente sia il dott. Sabino Martire sia la dott.ssa Serafina Marzocca.

Il dott. Martire ha comunicato di essere impegnato in un corso di formazione e, pertanto, ha chiesto di ricevere il link per il collegamento – che preventivamente era stato disposto e comunicato a tutti i partecipanti proprio per permettere la partecipazione a distanza.

La dott.ssa Marzocca è risultata irraggiungibile e ha comunicato, a mezzo WhatsApp, di non riuscire a tenere la comunicazione telefonica, né tantomeno a collegarsi, poiché si trovava in una zona con scarso segnale.

A seguito della convocazione, L’amministratore unico avv. Michele Cianci esprime grande rammarico per l’esito dell’assemblea odierna in quanto constatata l’assenza dell’organo di controllo, non essendoci le condizioni contemplate al comma 4 dell’art. 2366 del Codice Civile e all’art.12 dello Statuto Sociale, il Presidente dichiara che l’Assemblea non può essere costituta in forma totalitaria, che questa dunque va deserta e che non è atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.



L’amministratore Cianci a margine di assemblea dichiara e ribadisce la totale volontà dell’azienda, a seguito di opportune verifiche tecniche, di procedere senza ulteriori indugi all’atto deliberativo rimarcando l’incidente oggi occorso come sgradevole e inopportuno. Il socio unico, rappresentato da S.E. dott. Francesco Alecci dichiara di concordare pienamente con le affermazioni rese dall’amministratore.

Alla presenza per parte di Bar.S.A. S.p.A. della dott.ssa Annachiara Rossiello chiamata a fungere da segretario e del dott. Ruggiero Rizzitelli, dirigenti della società, nonché, per il Comune di Barletta, del Segretario Generale, dott. Domenico Carlucci ed il dirigente, dott. Michelangelo Nigro e del dott. Mario Sculco, addetto alla comunicazione aziendale di Bar.S.A. S.p.A., si è preso atto che L’assemblea dovrà essere nuovamente convocata il prossimo 20 giugno 2022 alle ore 10.00 presso il plesso aziendale di Bar.S.A. S.p.A.