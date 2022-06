La Bar.S.A. ha aperto le sue porte. Si è tenuto ieri, dalle 10 alle 12, l'open day dell'azienda che si occupa dei servizi ambientali per permettere a chiunque di assistere alla presentazione dei nuovi mezzi, per un momento di grande condivisione con la cittadinaza.

Nonostante il meteo un po' incerto, la nuova flotta di mezzi aziendali è messa a disposizione: il passaggio da mezzi Euro 3 con più di vent’anni di servizio ai più moderni mezzi Euro 6 consentirà più efficacia ed efficienza, con un occhio di riguardo verso consumi ed emissioni inquinanti e sonore.

«Tutti i cittadini di Barletta sono i proprietari di questi mezzi come lo sono di tutta la Bar.S.A. – così sostiene l’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci - e questa occasione è servita per mostrare a tutti l’azienda e la nuova flotta, un vantaggio assoluto per tutti, sia dotazione tecnica per un’azienda piena di salute e proiettata verso il futuro, sia efficaci strumenti nella nostra azione quotidiana. Stiamo tendendo al miglioramento costante di ogni servizio, Bar.S.A. ormai è fiore all’occhiello di Barletta comune riciclone come bilanci, premi e riconoscimenti pubblici stanno ampiamente dimostrando. Ma non ci fermeremo qui perché i risultati vanno anche consolidati: con emozione accogliamo un atto storico dell’amministrazione comunale, con il mio personale ringraziamento a S.E. dott. Francesco Alecci che ha autorizzato Bar.S.A. affinché possa acquisire un immobile a cui destinare la propria sede sociale ed operativa. Valore aggiunto per tutti, forse uno dei più splendenti risultati che consegniamo ai veri proprietari di questa azienda: tutti i cittadini Barlettani».

«Bar.S.A. azienda virtuosa a livello regionale nell’ambito della raccolta dei rifiuti». Non si sottrae alle domande della stampa il Commissario straordinario S.E. dott. Francesco Alecci che precisa: «Ciò vuol dire vivere in strade pulite e non lordate da situazioni sconce come purtroppo capita in altre realtà territoriali. Vedendo proprio altri territori si apprezza ancora di più il lavoro svolto in questa azienda. La maggior parte dei barlettani rispettano il territorio, rispettano gli orari di conferimento e ciò significa offrire al turismo una realtà gradevole. Ho colto in questa azienda una grande modernità, anche per l’ampio ventaglio di servizi offerti. Un’azienda ben amministrata e con un ottimo staff dirigenziale di cui ho potuto apprezzare la quantità di lavoro e impegno profuso. Un’azienda che lavora bene nell’interesse collettivo, lieto di essere stato da sprone in questi otto mesi. L’importanza di avere una sede propria per una società per azioni, nella proiezione di una realizzazione piena del progetto di raccolta dei rifiuti tutt’ora in atto in cui Bar.S.A. porta dei bilanci sani e un valore patrimoniale oggi accresciuto da questi nuovi mezzi. Liberare da un canone annuale l’azienda è quanto mai auspicabile».

«Chiedo ai cittadini solo di continuare a supportare Bar.S.A. ovvero loro stessi – conclude Cianci. Continuare a mostrare l’ottimo impegno finora dimostrato nella differenziazione, anzi a migliorarlo con le piccole pratiche virtuose per cui continuiamo a spenderci e sensibilizzare. Per un futuro più green e un ambiente all’altezza delle nuove generazioni che meritano il nostro impegno. Non fermiamoci, piccoli gesti per un futuro luminoso».