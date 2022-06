Policultura sullo storytelling digitale, I premio all'istituto "Garrone" di Barletta

L’Istituto Garrone di Barletta ha vinto il primo premio del concorso Policultura sullo storytelling digitale bandito dal Politecnico di Milano.

Gli studenti della 5b del Liceo Artistico Nicola Garrone sono stati premiati nell’aula Rogers del Politecnico milanese per la narrazione Con ali di sogni, realizzata con le docenti Bianca Consiglio di Storia dell’Arte e Francesca Musciagna di Filosofia e riguardante il rapporto fra realtà, immagini e parole.

Il lavoro dei giurati, che ha coinvolto esperti dell’Università di Padova, della Cattolica e del Politecnico di Milano, ha selezionato per la finale sette scuole superiori di secondo grado della Lombardia, dell’Emilia, del Veneto, del Lazio e, unica per la Puglia e il Sud, l’IISS Garrone, risultata vincitrice assoluta con le seguenti motivazioni:

“Narrazione eccellente dedicata al rapporto tra parole, cose e immagini, e più generalmente ad annodare nozioni di filosofia del linguaggio all’esperienza e alla consapevolezza degli studenti e del pubblico. La fattura ottima della narrazione combina capacità artistiche, videomaking, efficace strutturazione dei contenuti e interdisciplinarità matura, a cavallo tra linguistica, filosofia, poesia e storia dell'arte.

I contenuti, di grande qualità teorica, sono adattati con perizia alle necessità comunicative del format scelto e, in generale, dello storytelling digitale. Il tutto caratterizzato da una creatività ludica e estrosa, piacevole per il fruitore e - palpabilmente - anche per gli studenti coinvolti, che apprendono divertendosi (si vedano ad esempio i giochi alla lavagna o il "dibattito" tra realisti e nominalisti in stile televisivo). Ragazzi e ragazze sono autori di gran parte dei contenuti audiovisivi realizzati (fanno eccezione le citazioni immagini scaricate dal web). Anche l'intervista a Vera Gheno, ben inserita nel ritmo complessivo della narrazione, dimostra riflessione approfondita nel disegno delle domande, che attualizzano il tema in relazione all'uso consapevole dei social. Progetto didattico ben articolato e esaustivo”.