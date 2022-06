"La tessitura del mondo", presentazione del libro di Papa Francesco

Venerdì 10 giugno, alle ore 17, nella Sala Sant'Antonio, in occasione dell'uscita del libro "La tessitura del mondo. Dialogo a più voci con i grandi protagonisti della cultura sul racconto come via di salvezza", di Papa Francesco, a cura di Andrea Monda, ed. Salani.

Saranno in dialogo:

Fra Guglielmo Spirito OFM Conv., Professore presso l'Istituto Teologico di Assisi e autore di uno dei saggi contenuti nel libro

e

e Ivano Sassanelli, Professore di Diritto Canonico presso la Facoltà Teologica Pugliese

Interverranno la Prof.ssa Maria Grazia Vitobello, del Centro Studi Barletta in Rosa, il diacono Riccardo Losappio, Direttore dell'Ufficio diocesano comunicazioni sociali e Don Mimmo Minervini, parroco della Chiesa del Buon Pastore.

Il mondo stesso, dice il Papa nel suo Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, è un tessuto e le storie che gli uomini raccontano sono i fili di questo tessuto messo sempre a dura prova. Per intrecciare di nuovo forti legami è quindi necessario che questi 'animali narranti' che sono gli uomini riprendano a frequentare l'antica arte del racconto. Questa ripresa è urgente per rinforzare le identità oggi smarrite, sia quelle personali che quelle comunitarie. Un popolo ha bisogno di una narrazione, che le generazioni si parlino e raccontino reciprocamente le proprie storie. Sulle pagine de L'Osservatore Romano, sono stati pubblicati ben quarantaquattro testi 'provocati' dalla lettura di quel Messaggio. A intervenire soprattutto artisti, per lo più scrittori, ma anche giornalisti, saggisti, teologi.

Tutti hanno letto il testo del Papa e hanno voluto contribuire con la loro riflessione a creare, appunto, un intreccio, un «'tessuto' più ampio e variegato che arricchisse il testo originale. [...]Alla fine entrambe le parti, il Papa e i suoi commentatori, grazie a questo libro conversano tra di loro e con noi, con ciascuno dei lettori che «entrerà all'interno di questo dialogo e lo proseguirà nella sua vita quotidiana». (Dall'introduzione di Andrea Monda)