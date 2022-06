Nuovi mezzi per Bar.S.A., open day il 9 giugno nell'ecocentro di via Callano

Consegnati i nuovi mezzi presso il plesso aziendale di Bar.S.A. S.p.A., saranno immediatamente disponibili per gli operatori. Si compone e rinnova dunque la nuova flotta aziendale di mezzi tecnici, dopo più di 20 anni di servizio dei mezzi precedenti ormai obsoleti. Tale dotazione si aggiunge alle Panda Van ibride (ovvero caratterizzate da doppia alimentazione elettrica/benzina) già acquisite nello scorso febbraio.

A conclusione di un iter burocratico e procedurale iniziato nel 2020, culminante nella deliberazione dell’amministratore unico n.33, in esecuzione del budget di investimenti 2020 – 2022, tanta è la soddisfazione per quello che appare un grande salto verso la modernità e verso servizi sempre più efficaci a beneficio della cittadinanza per rapidità ed efficienza. Dall’approvazione del budget fino all’approvazione del bando e alla successiva acquisizione vera e propria, sono stati superati con successo i vari step predisposti dai dirigenti di Bar.S.A.: altro obiettivo centrato dal management aziendale.

Giovedì 9 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00, eccezionalmente la Barletta Servizi ambientali S.p.A. sarà aperta a chiunque vorrà (Bar.S.A. è al 100% di proprietà del Comune di Barletta, dunque è un bene dell’intera cittadinanza) in un Open Day in cui saranno mostrati alle autorità e alla Stampa i nuovi mezzi acquisiti.

«È una grande emozione raggiungere una pietra miliare di simili proporzioni, infatti i mezzi acquisiti sono tutti di ultima generazione e dotati di motorizzazioni all’avanguardia per garantire la minore emissione sonora possibile e il miglior rapporto di consumi e di inquinamento. Si tratta di mezzi Euro 6 in sostituzione dei precedenti Euro 3». Con grande soddisfazione interviene l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci, promotore dall’inizio del suo mandato di tale procedimento. «Considero l’acquisizione di tali mezzi legata al mio mandato quale amministratore e ricordo, una per una, tutte le problematiche procedurali che abbiamo affrontato, assieme ai dirigenti dott. Rizzitelli e dott.ssa Rossiello e a tutto lo staff a essi collegato, con dedizione e voglia di risolvere una mancanza annosa. La consegna di questi mezzi è fonte di soddisfazione per tutti, sia per Bar.S.A. sia per la cittadinanza. Un particolare ringraziamento al dott. Domenico Carlucci, segretario generale nonché agli uffici comunali che hanno supportato e condiviso tale azione».

«Vorrei precisare, fuori dalle logiche amministrative e aziendali, che questa acquisizione non corrisponde ad una mera operazione contabile. Abbiamo acquisito una flotta di mezzi in nome e per conto dei cittadini di Barletta, che ne sono proprietari e li utilizzeremo per loro conto, per migliorare la città. Abbiamo restituito ai cittadini 871mila euro negli ultimi tre anni, come evidenziato anche dall’ultimo bilancio e a questi aggiungiamo la nuova dotazione dei mezzi. Ne risulta una società per azioni di proprietà dei barlettani, forte, matura, in grado di generare lavoro e valore. A breve formalizzeremo l’acquisto di un immobile, già individuato, di concerto con il Commissario straordinario S.E. dott. Francesco Alecci, per dotare Bar.S.A. di un altro importantissimo bene e liberare la cittadinanza dal balzello di un altissimo affitto relativo alla sede aziendale. Ulteriore dotazione e valore per tutti i cittadini».

«Abbiamo deciso di istituire questo open day ed elevo con forza il nostro invito a tutti. Ogni cittadino dovrebbe vedere come i propri soldi vengono spesi, perché proiettiamo Barletta nel futuro, nonché la natura di questi mezzi e le loro peculiarità. Per noi è una grande gioia aprire le porte dell’azienda a tutti».

I mezzi acquisiti di cui alla detta dotazione sono:

n. 7 Porter

n. 1 Piattaforma telescopica per ritiro ingombranti

n. 4 Doblò Cargo

n. 10 Panda van ibride

n. 1 Lancia Ypsilon ibrida

n. 4 minicompattatori da 7 mc

n. 6 minicompattatori da 5 mc

n. 4 compattatori 3 assi

n. 3 compattatori 2 assi

n. 9 vasche ribaltabili da 5 mc

n. 3 spazzatrici aspiranti idrostatiche da 4 mc

Bar.S.A. aprirà le proprie porte alla cittadinanza dalle 10.00 alle 12.00 del 9 giugno p.v. Alle 11.00 sarà tenuta conferenza stampa alla presenza delle loro Eccellenze il commissario straordinario dott. Francesco Alecci e il Prefetto dott. Maurizio Valiante. Appuntamento presso l'ecocentro Arcobaleno sito in via Callano.