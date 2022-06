50 barattoli di latta recuperati e decorati da installare per i mozziconi di sigaretta

Dai laboratori alle spiagge, per installare circa cinquanta barattoli di latta recuperati, lavorati e decorati e che serviranno a raccogliere mozziconi di sigaretta. Obiettivo, ridurre il disastroso impatto ambientale dei rifiuti abbandonati e contestualmente diffondere messaggi di sensibilizzazione a tutti i frequentatori delle spiagge. Si parte oggi, domenica 5 giugno.

Volge al termine il percorso che la rete di associazioni composta da Binario 10 A.P.S., Associazione Culturale ScartOff, Soc. Coop. Sociale S.I.V.O.L.A. E.T.S. ed E.N.P.A. Onlus Sezione di Barletta, ha intrapreso alcuni mesi fa nell'ambito del progetto "CICCAus sté a fé - Cosa fai? Gettala nel posto giusto!", tra i vincitori del concorso #Ideattiva edizione 2021 del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.



Per l'occasione, i volontari delle organizzazioni promotrici del progetto, saranno supportati da operatori dii Legambiente Barletta per invitare tutti i cittadini che lo vorranno, a partecipare ad un'attività di monitoraggio dello stato di salute delle spiagge nei pressi dei lidi coinvolti nell'iniziativa e magari contribuire a sottrarre al litorale qualche rifiuto con una piccola raccolta.



Il coordinatore del progetto, Massimiliano Vaccariello, ha espresso piena soddisfazione per l'intesa creatasi tra le organizzazioni promotrici e quelle partner, nonché per la molteplicità di obiettivi perseguiti con l'iniziativa; "il progetto – questa la sua dichiarazione - è caratterizzato da una concreta interdisciplinarità che si manifesta nelle diverse finalità della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema costiero (mediante la raccolta e quindi la riduzione di uno dei rifiuti più presenti sulle spiagge, oltre che la divulgazione della cultura del riuso), ma anche dell'integrazione e dell'inclusione sociale (mediante il coinvolgimento di ragazzi con neurodiversità come decoratori dei barattoli e promotori di buone pratiche)".



Con il supporto degli esperti, i ragazzi con neurodiversità sono stati e continueranno ad essere i veri protagonisti nell'elaborazione delle grafiche e dei messaggi che il team di organizzazioni si è proposto di trasmettete alla collettività. Inoltre, l'entusiasmo che gli stessi hanno espresso nei laboratori hanno rafforzato la determinazione delle associazioni promotrici del progetto nel promuoverne una possibile estensione futura anche a tutti gli altri stabilimenti balneari che vorranno accogliere i barattoli porta mozziconi di sigaretta.



Dunque, appuntamento per oggi sul Lungomare Pietro Paolo Mennea a Barletta, per l'installazione dei barattoli: armati di guanti e sacchetti sarà l'occasione giusta per raccogliere qualche rifiuto e contribuire a mantenere pulite le nostre spiagge.



Gli orari delle installazioni saranno i seguenti:

- ore 10:00 al lido "Paradise Beach",

- ore 10:40 al lido "Malibu sun & fun",

- ore 11:20 al lido "Pascià - Maadhoo"