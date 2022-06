Ztl nel centro storico: «C'è tanto lavoro da fare»

Avviato un nuovo percorso di confronto tra le associazioni A.P.E. e Barletta Ricettiva e l'ente comunale sul pre-esercizio della ZTL attiva dal 25 maggio. A seguito delle rimostranze rivolte al Comune di Barletta, il commissario straordinario Alecci ha permesso un incontro con il Comandante della polizia municipale Savino Filannino, al fine di poter esporre le crepe individuate e le migliorie avanzate da Antonio Quarto, presidente A.P.E. Barletta e Raffaele Rizzi, presidente Barletta Ricettiva.



"Dopo le nostre segnalazioni, tramite mezzo stampa, su quella che è stata a parere nostro una comunicazione monca circa l'attivazione della ZTL e sulla mancanza di parcheggi, abbiamo avuto modo di dialogare con il comandante Filannino per avviare una nuova linea guida rispetto alla precedente – a spiegarlo Antonio Quarto, presidente A.P.E. Barletta e Raffaele Rizzi, presidente Barletta Ricettiva. È in programma un nuovo confronto per vagliare i nuovi punti del regolamento: l'accesso ai forestieri e per tutti gli esercenti e operatori del turismo che hanno un'attività all'interno del centro storico. Nel frattempo, noi stiamo continuando a studiare gli esempi delle città limitrofe che hanno regolamentato la pedonalizzazione del centro cittadino in maniera efficace con cartellonistica, parcheggi comunali e navette. Per Barletta c'è ancora tanta strada da fare, lo sappiamo bene, ma con il dialogo e il confronto possiamo crescere. Durante il prossimo incontro, chiederemo di risolvere la gestione abusiva del parcheggio sito sul lungomare Pietro Mennea, in prossimità del porto. Oltre che un'attività illegale, è anche una pessima vetrina per chi raggiunge nel weekend la città di Barletta.



Noi ringraziamo il Commissario straordinario Alecci e il comandante Filannino per aver ascoltato le nostre osservazioni. Queste stesse, per due anni, sono state portate da entrambe le associazioni cittadine ai tavoli con gli attuali candidati sindaco e aspiranti al consiglio comunale. Incontri svolti per discutere proprio sul percorso che avrebbe portato all'attivazione della ZTL. Tuttavia sono rimaste inascoltate non solo le osservazioni, ma anche tutte le proposte avanzate. In primis quella di rendere accessibile il parcheggio del Centro commerciale Mongolfiera di Barletta, in modo da poterlo utilizzare anche la sera. L'idea era quella di far gestire l'area al Comune così da poter mettere in cassa anche la quota dei ticket".



"Non siamo stati ascoltati dai candidati – concludono Quarto e Rizzi; lo siamo stati dal commissario straordinario e dal comandante. Eppure, i titolari di ristoranti e pub e gli operatori del turismo sono le vere sentinelle della città, per questo gli amministratori dovrebbero far tesoro delle nostre proposte e visioni. Ecco perché chiediamo ai candidati sindaco e consiglieri comunali di proseguire questo percorso di ascolto e confronto che abbiamo avviato con l'ente comunale, seppur orfano oggi di sindaco e della sua squadra".