"Domenica al museo", il 5 giugno siti culturali gratuiti a Barletta

Per la prima domenica del mese in calendario, il 5 Giugno, appuntamento con la “Domenica al museo”, l’iniziativa ministeriale che consente a tutti i Cittadini di visitare gratuitamente, anche a Barletta, il patrimonio storico, artistico e monumentale.

L’adesione della locale Amministrazione prevede l’apertura del Castello (sede espositiva del Museo civico e del Lapidarium) e del Palazzo Della Marra dove il pubblico potrà ammirare l’allestimento “Rileggere De Nittis, oggi”.

Identico l’orario continuato che sarà osservato in entrambi i siti: dalle 10 alle 20, con chiusura delle biglietterie/bookshop alle 19.15.

Dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 20, invece, l’apertura della Cantina della Sfida.

Obbligatorio ovunque indossare la mascherina, così come disposto dalle norme vigenti nei luoghi della cultura. Prevista inoltre la modalità di “visita in sicurezza”: infatti, sulla base dei flussi di ingresso, potranno essere adottate misure di contingentamento per garantire il giusto distanziamento tra i presenti.

Per le info telefoniche: Palazzo Della Marra 0883 538372, Castello 0883 578621.

Attivo anche l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), con sede in corso Garibaldi n. 204/206, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Telefono 0883 331331.