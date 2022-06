Luca Bianchini a Barletta per presentare il suo libro "Le mogli hanno sempre ragione"

Luca Bianchini, un ritorno nella nostra città molto atteso. Ospite per la seconda volta del “Centro Studi Barletta in Rosa A.P.S.”, sarà a Barletta per presentare il suo ultimo libro dal titolo intrigante “Le mogli hanno sempre ragione”.

Autore del romanzo di successo “Io che amo solo te” è tra gli scrittori italiani contemporanei maggiormente presenti nelle librerie della penisola e quello più richiesto dai lettori. Volto noto al pubblico televisivo, amato dalle donne, ciò che attrae delle sue opere è la scrittura limpida e lineare, con toni garbati e vicende che sembrano tratte dalla vita reale. Una sensibilità di linguaggio eccezionale, capace di trasportare chi legge verso vive emozioni.

Nato a Torino l’11 Febbraio del 1970, ha vissuto per circa trent'anni a Nichelino e ha trascorso un periodo a Londra per migliorare la lingua straniera. Laureato in Lettere moderne, ha sviluppato sin da giovanissimo una passione per la letteratura ed i romanzi. Ha lavorato come intervistatore telefonico, redattore filatelico alla Bolaffi e copywriter per diverse agenzie pubblicitarie, prima di esordire nel 2003 nella narrativa con Instant Love. Già nel suo primo romanzo emerge quello stile leggero e ironico che contraddistingue anche gli scritti successivi.

Nella sua prolifica carriera, ha pubblicato 12 romanzi. Da “Io che amo solo te” scritto nel 2013 che gli decreta un successo inarrestabile, esce nel 2015 il film omonimo diretto da Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Maria Pia Calzone e Michele Placido a cui farà seguito “La cena di Natale” interpretato dallo stesso cast di eccezionale bravura. Nel 2005 ha inoltre scritto la biografia ufficiale del cantante Eros Ramazzotti “Eros. Lo giuro”. Collabora con Vanity Fair, la Repubblica e dal 2007 conduce la fortunata trasmissione radiofonica su Rai Radiodue “Colazione da Tiffany”.

La manifestazione, aperta alla cittadinanza, si terrà martedì 7 Giugno alle ore 18:30 presso la Sala Comunità S. Antonio in via S. Antonio n. 11. A intervistare l’autore, che vanta oltre 76mila follower nel suo profilo Instagram, sarà la prof.ssa Mariagrazia Vitobello, Presidente del “Centro Studi Barletta in Rosa”. Tra le sue citazioni: “Ci sono storie che hanno bisogno di buio e silenzio. Solo dopo tanto tempo, come alcuni vini, potranno essere raccontate.”