Anche Barletta ha celebrato la festa della Repubblica

In occasione del 76° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana si è svolta anche a Barletta una cerimonia celebrativa che ha avuto il suo inizio con la deposizione di corone di alloro da parte del Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani Maurizio Valiante e del Commissario Straordinario del Comune Francesco Alecci al monumento che celebra i Caduti in Guerra.

La celebrazione della festa è proseguita nella sede della Prefettura di Via Cialdini dove, dopo la lettura da parte del Prefetto Maurizio Valiante del messaggio inviato per l’occasione dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, si è tenuta la consegna di undici Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ad altrettanti cittadini del territorio particolarmente distintisi per meriti professionali, culturali e sociali.