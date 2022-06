"Riqualificazione", evento per i cittadini nell'area verde di via Tatò

Ancora un appuntamento di aggregazione e condivisione presso il parco di via Tatò.

Sabato 04.06.22 alle ore 17.00 la Nuova Aurora srl in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Barletta organizza l’evento “Riqualificazione” aperto a tutti i cittadini, in particolare bambini e ragazzi di ogni età. Tante attività e sorprese all’insegna della partecipazione, del divertimento, cittadinanza attiva e scambio intergenerazionale.

L’evento, presidiato dagli operatori qualificati dei centri socio educativi per minori della confraternita e per la terza età di nuova aurora, vanterà un circuito di quattro attività rivolte ai minori che parteciperanno all’iniziativa:

1. Mani in pasta: postazione di scambio intergenerazionale. Gli anziani del centro diurno per la terza età della Confraternita di Misericordia di Barletta insegneranno ai bambini a preparare la pasta fresca.

2. Cantiere delle idee: postazione di cittadinanza attiva. Attraverso un circle time, l’attenzione dei bambini sarà rivolta al paesaggio, all’utilizzo di spazi aperti urbani e alla loro riqualificazione. L’obiettivo dell’attività sarà quello di Sensibilizzare tutti, dai più piccoli ai più grandi, al rispetto del verde e all’importanza di aver cura del posto in cui si vive, favorire la socializzazione e la partecipazione attiva e stimolare la mente e la creatività con idee nuove per la riqualificazione attraverso un dibattito guidato. I bambini saranno chiamati a osservare e ripensare l’area verde e ad immaginare un intervento di riqualificazione che poi disegneranno su carta.

3. Orienteering: in collaborazione con l’asd orienteering barletta verrà fatta una lezione dimostrativa di orienteering che punterà ad insegnare ai giovani l’importanza dell’osservazione degli spazi.

4. Divertimento: in questa postazione sarà possibile divertirsi con giochi di socializzazione e balli d gruppo.

A termine del circuito delle attività i ragazzi del Progetto “L’officina del tempo libero”, progetto a contrasto della povertà educativa, metteranno in scena una divertente rappresentazione teatrale, frutto del laboratorio #tuttiateatro, che racconterà uno spaccato di quotidianità scolastica dove un misterioso cellulare squilla in classe mentre la prof inizia a spiegare… .

Inoltre i ragazzi consegneranno agli anziani del centro diurno per la terza età un’opera d’arte da loro ideata e realizzata dal tema “prendersi cura”, un quadro che rappresenta il modello di cura centrato sulla persona. “I petali del fiore della cura” rappresentano le parole chiave da tenere a mente nell’approccio alla persona anziana e alla sua presa in carico.

Il messaggio della giornata organizzata è quello di far comprendere che riqualificare un'area o rigenerarla è possibile non solo con opere materiali, ma con la reale partecipazione nel luogo con iniziative sociali rivolte a tutti, soprattutto a minori e anziani.

Riqualificare significa si dare nuova vita ad uno spazio fisico, ma anche ad un modo di pensare alternativo, partecipativo ed attivo, significa creare socializzazione e la cultura del prendersi cura del bene comune.

Rigenerare, infatti, non deve solo favorire la trasformazione fisica del territorio, ma deve contribuire anche al miglioramento del contesto sociale e del modo di vivere gli spazi urbani.