Il sito del Comune si rifà il look: nuova grafica da mercoledì 8 giugno

Da mercoledì 8 Giugno 2022 il Portale Istituzionale www.comune.barletta.bt.it sarà disponibile nella nuova veste grafica, completamente ristrutturata secondo il modello “eCOMUNE”, sviluppato e manutenuto dalla ditta ISWEB S.p.A., in conformità alle Linee Guida sull'Accessibilità degli Strumenti Informatici e alle Linee Guida per il design dei servizi web emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale: Digital Transformation e Change Management vanno avanti infatti di pari passo nel Comune di Barletta. L’infrastruttura “eCOMUNE” rappresenta una ulteriore fase del processo di transizione al digitale pianificato nell’Agenda Digitale del Comune di Barletta, in linea con gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - componente 1 - investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, contenuto nella Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni”.

L’infrastruttura “eCOMUNE” è una soluzione completa, innovativa ed aggiornata, destinata alla Comunicazione Istituzionale del Comune di Barletta, integrata con la piattaforma P.A.T. (Portale di Amministrazione Trasparente), già attiva dal 16 Maggio 2022, il cui dispiegamento è stato realizzato con un notevole abbattimento dei costi e dei tempi necessari per la transizione dall’infrastruttura precedente, che sarà dismessa il 7 Giugno 2022. L’infrastruttura “eCOMUNE”, disponendo di procedure di gestione basate su workflow di pubblicazione automatizzati, garantisce agli operatori a cui è affidata la relativa gestione di lavorare nel modo più efficiente possibile, evitando trattamenti ridondanti. Il passaggio in tempi rapidi dal vecchio modello di sito istituzionale alla nuova infrastruttura “eCOMUNE” è stato possibile grazie al complesso lavoro di analisi dell’esistente e di pianificazione delle attività necessarie per una trasformazione “a caldo” (senza interruzioni) della Rete Civica Comunale, frutto dell’impegno profuso da tutte le componenti professionali coinvolte, interne ed esterne, che ha consentito il raggiungimento di un obiettivo di rilevanza strategica.

Il valore del risultato ottenuto è frutto dell’impegno delle risorse umane comunali coinvolte, nonché della preziosa collaborazione di partners tecnologici, quali ISWEB S.p.A. e Dotlab S.r.l. che, rispettivamente, hanno fornito l’infrastruttura e l’assistenza tecnica sulla piattaforma “eCOMUNE” nonché il supporto tecnico-operativo necessario.