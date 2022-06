Riapre lunedì la sala emeroteca: si torna a leggere quotidiani e riviste in biblioteca

Riaprirà al pubblico da lunedì 6 Giugno 2022 la sala emeroteca della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, nel Castello.

La decisione è stata assunta dall’Ente civico in relazione all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 24 del 24 Marzo scorso, provvedimento che ha stabilito la fine dell’emergenza sanitaria e definito le nuove norme di accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo.

Sulla base di queste regole, per gli utenti della biblioteca sarà nuovamente possibile fruire del locale dedicato alla lettura dei quotidiani e delle riviste, alla navigazione internet e alla consultazione del catalogo bibliografico online SBN web, non essendo lo stesso più utilizzato quale luogo di quarantena per i libri restituiti dopo il prestito nel periodo pandemico.

Unica precauzione ancora obbligatoria rimane l’utilizzo della mascherina chirurgica.