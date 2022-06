La Madonna dello Sterpeto torna al Santuario

Con l'arrivo di giugno la Sacra Icona della Madonna dello Sterpeto torna al suo Santuario.

Domani, come da tradizione, dopo la Santa Messa delle 6 presieduta da Don Francesco Fruscio, arcipetre e parrocco della Parrocchia Santa Maria, la Santa Protettrice di Barletta tornerà in processione al Santuario.

Un mese intenso quello di maggio 2022, che dopo lo stop causato dal Covid, è tornato ad essere celebrato come sempre. "La Vergine Maria esempio mirabile di concordia" è stato il tema delle celebrazioni durante il Mese Mariano, che come sempre è stato accolto da un grande numero di fedeli.

La grande devozione nei confronti di Maria Santissima ha confermato le aspettative di Don Francesco Fruscio, che prima dell'arrivo in città aveva dichiarato «Maria incontrerà adolescenti e giovani innamorati della cultura e dell’arte, cercatori della sapienza attraverso percorsi di ricerca musicale, teatrale, letteraria. Maria incontrerà giovani e adulti che attraverso lo sport imparano l’arte della disciplina e della costanza, della competizione nel rispetto delle regole. Maria incontrerà uomini e donne impegnati nel volontariato, nell’attenzione al prossimo. Ma, ahimè, incontrerà Barletta spaventata e segnata dal covid19, dal lockdown che, se pur essenzialmente necessario, ha provocato in molti la sindrome della capanna o del prigioniero, ossia la paura di uscire e lasciare la propria abitazione».

Per il ritorno dell'Icona della Madonna dello Sterpeto in città bisognerà attendere poco più di un mese: il prossimo 5 luglio, come da tradizione, il quadro della Madonna sarà nuovamente prelevato dal santuario e accolta alle porte della città dall'Arciprete e dagli altri canonici della Cattedrale.