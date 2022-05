"Corsa contro la fame", l'aiuto degli alunni della Modugno-Moro verso i bimbi del Madagascar

C'è anche l'Istituto comprensivo Modugno-Moro di Barletta tra le scuole che hanno aderito all'iniziativa "La corsa contro la fame", un progetto finalizzato alla solidarietà scolastica verso le comunità più povere del mondo colpite dalla fame e dalla malnutrizione infantile.

Domani, mercoledì 1 giugno, gli alunni barlettani si trasformeranno in podisti dalle 8:30 alle 10:00 per una nobile causa: raccogliere dei fondi per aiutare i bambini malnutriti del Madagascar.

Il progetto, grauito e aperto alle scuole primarie e secondaria di primo e secondo grado, ha come obiettivo quello di arricchire le competenze di educazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva mediante delle sessioni di sensibilizzazione sulle tematiche della lotta contro la fame e la malnutrizione.

L'evento, che ha coinvolto in tutto il mondo più di 7 milioni di studenti di oltre 28mila scuola, ha visto la partecipazione in Italia di oltre 120mila studenti, per un totale di 450 Istituti comprensivi in 82 città italiane.

Presente all'appello anche Barletta: dopo il percorso formativo degli alunni che hanno partecipato al progetto, gli stessi si sono trasformati in parte attiva dell'iniziativa: a ciascuno di loro sarà consegnato un “Passaporto Solidale". Questo strumento chiave permette loro di coinvolgere altre persone sulle tematiche affrontate, andando alla ricerca di propri sponsor per la corsa: amici, familiari, vicini di casa, raccogliendo da ognuna di loro una promessa di donazione per ogni giro di percorso che il ragazzo riuscirà a fare: tanti più giri percorreranno e tanto più riusciranno a moltiplicare le promesse di donazione fatte dai propri sponsor.

Nella seconda parte della giornata, dopo "La corsa contro la fame", si procederà con la Festa dello Sport: occasione durante la quale i bambini, guidati da tutor e insegnati, svolgeranno percorsi e attività motorie per chiudere il percorso sportivo dell anno scolastico organizzato dal MIUR e denominato "sport KIDS".

Nell'occasione saranno premiati gli alunni protagonisti dei Giochi sportivi studenteschi dopo le gare svolte a livello comunale.