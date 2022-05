Ancora podio per i fratelli Tesse: si confermano i più promettenti ballerini del panorama nazionale

Sono ancora in corso i Campionati Italiani di categoria e Assoluti FIDS settori breaking, danze internazionali WDSF, danze accademiche , danze EPOCA , street e pop dance che quest’anno si stanno tenendo al quartiere fieristico di Massa Carrara, cornice perfetta di un suggestivo show e che è diventata capitale della danza ospitando i migliori ballerini d’Italia.

La manifestazione di ballo più importante a livello nazionale sia per quanto concerne i numeri (migliaia di ballerini e decine di migliaia di spettatori) che per l’importanza dei titoli in palio si concluderà il 5 giugno.

Il 28 maggio gli atleti Ilaria (16 anni) e Giovanni Tesse (18 anni non ancora compiuti) hanno vinto con una prestazione maiuscola per la seconda volta il campionato italiano, questa volta in Classe AS, il più alto livello di danza sportiva dopo un anno che gli ha dato tante soddisfazioni (prima a Rotterdam a ottobre scorso e in Sicilia ad aprile) confermandosi i più promettenti ballerini del panorama nazionale.

Lacrime di gioia e abbracci per i fratelli Tesse per la straordinaria affermazione che li ha permesso di raggiungere il gradino più alto del podio e che fra qualche qualche giorno, il 2 giugno, li consentirà di competere anche per i Campionati Assoluti sempre seguiti dal Nikita Team Puglia (Maestri Marco e Francesco Cuocci) che ha fatto un lavoro meraviglioso.

I fratelli Tesse stanno concludendo il secondo e quarto anno del Liceo Scientifico Carlo Cafiero di Barletta e con tanti sacrifici provano a conciliare lo studio con il duro allenamento che porta via molte ore al giorno.

Il ballerino Giovanni Tesse nell’estate del 2020 è riuscito anche a conquistare la cintura nera di karate FIJLKAM, arte marziale che ha dovuto mettere da parte per le conseguenze di un grave incidente che lo ha coinvolto qualche anno fa.

Tanti i progetti che aspettano i 2 giovanissimi ballerini pugliesi non soltanto nel campo della danza sportiva ma anche nel campo della moda e dello spettacolo, oltre che nello studio.