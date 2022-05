"70 anni in Mozambico", presentazione del libro di padre Francesco Monticchio

Domenica 29 maggio, a Barletta, nel Salone San Francesco della Parrocchia Immacolata (Via Milano), alle ore 20.00, sarà presentato il libro di padre Francesco Monticchio dal titolo “70 anni in Mozambico per la liberazione dell’uomo. La missione dei Cappuccini di Puglia in Zambézia. 1951-2018”

Saluti: Fra Sabino Fuzio, parroco

Dialoga con l’autore Luigi Corcella, docente di religione