Ecm Opi BT: a Barletta un incontro sulla ricerca in ambito sanitario e infermieristico

Si terra il 28 Maggio 2022 presso la Sala Rossa, Castello Svevo Barletta – P.zza Castello – (BT)- un evento formativo ECM totalmente finanziato dall’OPI BT ed organizzato in partnership con la società scientifica CNAI BT.

Il corso dal titolo “IL PERCORSO DI RICERCA E LE PUBBLICAZIONI NELL’AREA SANITARIA” è accreditato per 70 partecipanti con Provider 1832 Edizione I e n°353307 e dispensa 7 crediti. È previsto il rilascio attestato di partecipazione, crediti ECM (previa compilazione risposte esatte del questionario somministrato), coffee breack e lunch. L’incontro verterà sui principi, risultati e metodologie di ricerca in ambito sanitario con enfasi al valore della ricerca nel campo infermieristico.

Direttori del corso il Presidente OPI BT, Dott. G. PAPAGNI, il Presidente CNAI BT, Dott. M. CALABRESE, il Presidente Nazionale CNAI, dott. W. DE CARO e il Dirigente delle Professioni Inf.che della ASL BT, Dott. F. RUTA.

All’uopo ci saranno interventi di esperti in ricerca come il Prof. G. CICOLINI, ricercatore presso UNIBA, membro del Comitato Centrale Fnopi e della dott.ssa G. VILLA, ricercatore di tipo A, SSD MED/45 Center for Nursing Research and Innovation – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele Milano.

La ricerca infermieristica è un processo che permette di porsi quesiti con l’obiettivo di generare nuove conoscenze per migliorare l’assistenza al paziente. E promuovere l’eccellenza nella pratica attraverso lo sviluppo della conoscenza. Le decisioni cliniche sono azioni basate sull’evidenza. Le metodologie per un approccio sistematico e metodico alla delicata funzione di ricerca sono dicotomiche e vagliano per l’ottenimento di risultati fruibili, riproducibili e basati su precipitati di ricerche a 360°.

Le sfide che sta attraversando il sistema sanitario costringono i professionisti sanitari a dover giustificare le loro decisioni. La disciplina infermieristica non fa eccezione. Gli infermieri partecipano ad attività di ricerca per sviluppare, raffinare ed ampliare la scienza infermieristica che possiede un corpo unico di conoscenze. La ricerca infermieristica è un’attività di indagine sistematica che ha lo scopo di sviluppare le conoscenze riguardo a problemi che sono importanti per l’infermieristica. Gli infermieri che fondano le loro decisioni cliniche su informazioni scientifiche documentate, agiscono in modo professionale, contribuiscono a sviluppare l’identità dell’infermieristica e promuovono l’eccellenza nella pratica attraverso lo sviluppo della conoscenza.

Sia nei reparti che nei servizi infermieristici un numero sempre crescente di infermieri è impegnato in progetti e studi intesi a raccogliere informazioni più sistematiche sui bisogni infermieristici e ad introdurre cambiamenti per migliorare l’assistenza ai pazienti. Sono moltissimi e diversi i fenomeni, problemi, argomenti che rivestono interesse per gli infermieri e che richiedono indagini scientifiche