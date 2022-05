"Donazione degli organi e dei tessuti", incontro a Barletta

Domani 27 maggio alle 9 al Polo Universitario a Barletta è in programma un incontro sulla "Donazione degli organi e dei tessuti - il ruolo dei professionisti sanitari" a cura del responsabile per le donazioni dell'Asl Bt dottor Giuseppe Vitobello. L'appuntamento si concentrerà, tra gli altri argomenti, in particolar modo sulla identificazione e valutazione clinica del potenziale donatore, sulla rete trapiantologia presente in italia, sull'approccio alla famiglia e sull'organizzazione del prelievo e nei criteri di allocazione oltre alla valutazione degli aspetti medico-legali e bioetici.



"La Asl Bt - afferma Vitobello - è oramai diventata un punto di riferimento per le donazioni in tutta la Regione Puglia. Solo nel 2022 siamo giunti già a 12 donazioni multiorgano e abbiamo toccato anche il numero ragguardevole di 70 cornee donate, un risultato davvero importante anche a livello nazionale. Questo incontro è utile per fare formazione e informazione tra i professionisti sanitari, andando di pari passo con la grande sensibilità mostrata dai cittadini di questa provincia, dai donatori e dalle loro famiglie".