Leonardo Palmisano a Barletta per presentare il suo libro “La città spezzata”

Prosegue Lunedì 30 Maggio, alle ore 19:30, la rassegna di incontri letterari “In via Nazareth”, promossa dal Mondadori Bookstore di Barletta in collaborazione con Kabuki Agency: un tentativo di portare pensiero, libri, conversazioni con autori “in strada”, negli spazi di via Nazareth 65.

Dopo il primo appuntamento sul mondo dell’arte, questa volta si parlerà di “città spezzate”: a partire dal racconto su Bari, Leonardo Palmisano, che presenterà il suo “La città spezzata”, edito da Fandango, ci aiuterà a comprendere le grandi contraddizioni delle città del Sud, Bari come Barletta. Città divise da istituzioni e forze sociali difformi e contrastanti: lo Stato e la Chiesa, la Magistratura e la Mafia, i fascisti e i comunisti, i ricchi e i poveri.

Città di antinomie e di opposizioni, racconti di quartieri e di persone con una propria indivisibile identità. Un racconto in due parti, il positivo e il negativo, come in una fotografia in bianco e nero in cui non esistono zone grigie. Un racconto nel quale l’autore, partendo dalla sua storia familiare, incontra decine di baresi collocandoli sui due fronti che spezzano Bari e ne frastagliano i contorni, l’architettura e le vocazioni. Le voci di questo affresco per incontri restituiscono, per la prima volta, l’immagine contraddittoria e inconciliabile di questa metropoli euromediterranea.

La discussione si arricchirà dei contributi di Cosimo Matteucci, avvocato e volontario responsabile dell’Ambulatorio popolare di Barletta, Anna Maria Lasala, del comitato Cerco Barletta. Modererà l’incontro Giuliana Damato, libraia del Mondadori Store.

Leonardo Palmisano (Bari, 1974) è sociologo, analista di sistemi criminali e migrazioni, scrittore e autore di inchieste, coordinatore di progetti antimafia istituzionali. Presiede la società cooperativa Radici Future Produzioni, è direttore artistico di LegalItria ed è membro del Gruppo Legalità della Direzione Nazionale di LegaCoop. Premio Livatino contro le mafie e Colomba d’oro per la Pace. Autore per Fandango di numerosi libri inchiesta (Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, Mafia Caporale, Ascia nera. La brutale intelligenza della mafia nigeriana) e di una serie di gialli sul ‘bandito Mazzacani’.