Premio Rotary alla Professionalità, 3 i conferimenti di quest'anno

Un altro importante appuntamento del Rotary Club di Barletta per valorizzare le risorse del territorio. Giovedì 26 maggio alle ore 20,30 presso Il Brigantino2 a Barletta, il Rotary Club Barletta, presieduto da Vito Colucci, celebrerà la tradizionale manifestazione per il conferimento del Premio Rotary alla Professionalità anno rotariano 2021/2022.

Questo premio è stato istituito nell’anno rotariano 1998/99 dall’allora Presidente del Club Alfredo Basile e quest’anno ha raggiunto, con successo, la sua 24° edizione.

Il Club si propone, ogni anno, di valorizzare le risorse umane e lavorative del nostro territorio, conferendo un adeguato riconoscimento tanto alla professionalità che all’eccellenza. Il riconoscimento rotariano è assegnato a concittadini di Barletta che hanno conseguito nel tempo livelli di eccellenza nei diversi ambiti lavorativi e professionali, uniti ad uno stile di vita professionale e privato caratterizzato dal rispetto dei più elevati principi etici e sociali.

L’ambito premio rotariano ha visto nel corso degli ultimi decenni illustri concittadini barlettani premiati, residenti in Italia o all’estero.

Il Premio alla Professionalità a.r. 2021/2022 sarà quest’anno conferito dal Rotary Club di Barletta a :

1) BORGIAC (al secolo Giacomo Borraccino). Talento eccezionale e street artista straordinario. A Barletta Borgiac ha trasformato la sua bottega creativa in centro nevralgico di proposte d’arte urbana. Fa pittura murale dal 1995 ed ha arricchito la nostra città di angoli davvero "magici".

2) IRENE IVOI, industrial designer attenta a prodotti e strategie di riduzione dell’impatto ambientale. Crede da tempi non sospetti in un rinnovato ruolo del design/designer più attento a eco processi e servizi (non solo ai prodotti) e ai comportamenti che ne conseguono. Oggi accompagna organizzazioni private e pubbliche ad implementare percorsi circolari ispirati al nudge e all’economia comportamentale.

3) AMBULATORIO POPOLARE . L’Ambulatorio popolare di Barletta OdV è un’organizzazione di volontariato ormai nota in tutt’Italia. Si tratta di una struttura mutualistica autofinanziata che in pochissimo tempo è riuscita a diventare un importantissimo spazio di protezione per tutte le persone più deboli ed emarginate della comunità, con l’obiettivo di emanciparle e affrancarle dal proprio stato di bisogno e di subalternità.

La Cittadinanza è invitata per condividere con il Rotary Club di Barletta la gioia e l’orgoglio nei confronti dei nostri concittadini premiati.