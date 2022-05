"La leggenda dimenticata", matinèe al Teatro Curci

Martedì mattina al Teatro Curci di Barletta, è andato in scena l’ultimo appuntamento in matinèe per le scuole della città di Barletta, per la stagione “La scena dei ragazzi 2021/22”. Doppia replica per lo spettacolo “La leggenda dimenticata” una produzione della compagnia Teatro Fantàsia.

Uno spettacolo con quattro attori in scena, rivolto a bambini della scuola dell’infanzia e primaria, in doppia replica.

“La leggenda dimenticata” è uno spettacolo tratto dal libro “Il coraggio dei gamberi - favole per bambini persi” scritto da Alessandro Piazzolla, che racconta la magia della vita tra fantasia e realtà. Animali parlanti e paesaggi immaginifici, hanno accompagnato gli spettatori più piccoli in uno scenario in cui hanno sprigionato e assecondato la loro fantasia sui diversi piani emozionali, scoprendo così il sapore della fantasia. Uno spettacolo che si propone come momento di riflessione sia a livello valoriale che pedagogico trattando il tema della diversità, con la morale che tutto può succedere se lo si vuole davvero.

Il viaggio del racconto è stato intrapreso da un unicorno e uno scoiattolo che cercano in tutti i modi di diventare simili per poter giocare insieme.

I due protagonisti sono stati ostacolati da diversi personaggi, come un leone capo branco, una buffa scimmia, una iena ingenua, un orso goloso, che hanno reso difficile il loro percorso.

I nostri due amici però non si scoraggiano nei confronti delle difficoltà e con Madre Natura dalla loro parte, riescono a coinvolgere in maniera attiva il pubblico che quasi sarebbe pronto a salire sul palco sfidando con impeto un leone, una iena, un orso ed un gorilla. Il fine è un ideale da proteggere, un mondo migliore da costruire.

In un continuo gioco tra gli attori dove i più grandi possono scorgere riferimenti alla commedia dell’arte, a divertenti citazioni di film riadattate ed eleganti coreografie, i più piccoli riescono a coglierne il messaggio più profondo: la diversità non è un ostacolo. Uno spettacolo sicuramente consigliato per i più piccoli ma che lascia una carezza anche a quel piccolo bambino che ognuno di noi porta dentro di sé; non si è mai troppo grandi per guardare il mondo con occhi sognanti e scorgere la magia nascosta in ogni angolo.

“Fa sempre effetto tutta quella meraviglia. Sentirlo vivo, parlare attraverso le voci dei piccolissimi ospiti che hanno guidato, protetto i protagonisti della nostra storia: "La leggenda dimenticata". Abbiamo parlato di uguaglianza: giocando a fare teatro, il nostro teatro, sempre leggero e spensierato.” Commenta il direttore artistico, Alessandro Piazzolla, continuando: “Oggi più che mai, Il teatro, ha quella valenza sociale e culturale che può fare la differenza. Spiegare attraverso l'arte scenica la vita e le relazioni può essere un mezzo. Stiamo nutrendo una fascia d'età in assenza di questo mezzo, spesso si crede che il teatro sia solo divertimento o peggio ancora quel modo noioso che ci hanno propinato e che ha allontanato un'intera generazione. Il teatro deve e può educare, avvicinare e scardinare i grandi tabù. Non sempre però, questo, è fatto con cura, e viene plasmato da mani inesperte. Bisogna sempre distinguere quando si fa teatro il proprio ego dal mestiere.”

Dopo il successo della rassegna teatrale “Nuvole sparse” organizzata direttamente dal Teatro Fantàsia e svolta presso la loro sede in via Imbriani 144, gli eventi organizzati non si fermano. Il prossimo appuntamento si svolgerà il 27 maggio alle ore 20:30, con lo spettacolo di Stand up Comedy “Nulla di importante”, di e con Giambattista Rossi. Info e prenotazioni si possono chiedere direttamente al 340 3310937 o direttamente presso la loro sede.