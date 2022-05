Tra moda internazionale e sociale: l'impegno del barlettano Antonio Cirillo

Non solo Castel del Monte: anche Barletta è stata una vetrina per l'alta moda internazionale. Sebbene con meno riflettori rispetto al grande evento organizzato da Gucci nella fortezza andriese, il barlettano Antonio Cirillo ha portato nella sala "Palumbieri" del castello di Barletta il Concorso Nazionale e Internazionale di Moda e Bellezza Miss e Mister moda Fashion Italia, una tre giorni che ha visto come assolute protagoniste alcune modelle arrivate non solo dalla Puglia ma anche da Calabria, Sicilia, Campania e Lazio.

«Per la prima volta in assoluto, con coraggio, passione e amore per la propria città - ha dichiarato Cirillo - ho portato una competizione di alissima moda a Barletta. Nonostante mi aspettassi più collaborazione da parte dei cittadini barlettani, non riesco a dare loro colpe poiché la grande moda intenazionale non ha mai fatto scalo nella Città della Disfida».

L'evento di aprile è stato subito seguito da un altro importante incontro, un convegno durante il quale si è parlato di violenza sulle donne e bullismo al quale ha partecipato il criminologo Antonio Russo. «Dopo gli atti criminosi - ha continuato l'organizzatore Cirillo - che hanno visto screditare la città di Barletta a livello nazionale, rendere la cittadinanza consapevole attraverso la prevenzione e la corretta informazione mi è sembrata la cosa giusta da fare».

Grazie alla sua missione sociale, il barlettano ha ideato, tra i suoi tanti progetti, uno destinato alla moda sociale. La sua iniziativa è nata con lo scopo di dare lustro e visibilità ai tanti giovani diversamente abili che possono ora sfilare sui red carpet nazionali e internazionali. «A questo proposito - ha aggiunto - sono orgoglioso che una mia miss siciliana disabile abbia raggiunto traguardi Internazionali».

«Il mio motto? La disabilità non è diversità».