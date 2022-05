Aperte da oggi le iscrizioni al C.A.Gi per il 2022/2023

Il Settore Servizi Sociali rende noto che dalle ore 10 di mercoledì 25 Maggio è possibile inoltrare la domanda per l’ammissione al Centro aperto polivalente comunale per minori, sito in piazza 13 Febbraio 1503.

DESTINATARI

Minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni residenti nel Comune di Barletta.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Copia leggibile di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Ricevuta attestante la presentazione della DSU rilasciata dall’INPS o da un CAF legalmente riconosciuto o attestazione ISEE, in corso di validità.

Ogni altro documento che attesti le condizioni particolari previste dal bando di accesso al servizio, scaricabile dal sito comunale.

SCADENZA: 18 Luglio 2022, ore 23.59

Le domande presentate successivamente verranno inserite in un elenco aggiuntivo in base alla data di presentazione e costituiranno una lista d’attesa a scorrimento.

PRESENTAZIONE ISTANZE

La domanda di accesso al servizio deve essere presentata esclusivamente online, dalle ore 10 del 25 Maggio corrente, sul portale istituzionale: www.comune.barletta.bt.it cliccando sul banner Welfare Domande Online.

INFORMAZIONI

Segretariato Sociale c/o Settore Servizi Sociali. Telefono 0883.516758/743/734.