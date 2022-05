Anche all'istituto comprensivo Pietro Mennea di Barletta cresce la giovane pianta dell'Albero di Falcone. Un dono, quello ricevuto questa matina, destinato a tutti: non solo ai piccoli studenti della scuola, ma anche ai loro genitori e a tutta la città.

A consegnare il gradito presente i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Margherita di Savoia alla presenza del dirigente scolastico, la prof.ssa Gabriella Catacchio, al comandante dell’Arma dei C.C della Biodiversità Maresciallo R. Matera, ad una rappresentanza di alunni, docenti e genitori.

«Per l’Arma dei Carabinieri e per il nostro Istituto - comunicano dalla scuola - si tratta di un progetto ambizioso per aiutare a contrastare i reati ambientali grazie alla prevenzione: educare alla legalità ambientale coinvolgendo le scuole in questo obiettivo strategico, con la presenza dell’Albero di Falcone, si concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale».

L'Albero di Falcone è il fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità ambientale, il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica.

L'iniziativa, dunque, prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500mila piantine nel triennio 2020-2022: L’Istituto Comprensivo Pietro Mennea, capofila per la Bat della RETE GRENN, è tra gli Istituti scolastici che hanno aderito e intrapreso questo percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della Biodiversità.

L’offerta di specie vegetali autoctone consegnate agli studenti si è arricchita di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone, albero che cresce nei pressi della casa del Giudice e, che in questi anni, è diventato il simbolo per la lotta contro la mafia.