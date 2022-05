Non c'è pace per le spiagge di Barletta. Tra i tanti rifiuti incivilmente abbandonati lungo la riva del nostro mare, lo scorso 16 maggio Legambiente Barletta è venuta a conoscenza della presenza di un tubo di amianto posto su un tratto di spiaggia sulla via delle salinelle.

Dopo aver preso i contatti con la Capitaneria di Porto, è stato subito disposto un sopralluogo per le verifiche del caso. Espletati i documenti e le autorizzazioni, sabato mattina 21 maggio è stata effettuata la rimozione in sicurezza del pericolo da parte dell'associazione ambientale.

«A questo punto - scrivono in un post Facebook - dobbiamo ringraziare il signor Mino Bruno che, in occasione di una passeggiata domenicale con la famiglia, ci ha segnalato il pericolo, ma non è tutto. Essendo titolare di una ditta autorizzata a svolgere questo tipo di lavori si è reso disponibile ad effettuare il lavoro di rimozione a titolo completamente gratuito, semplicemente per amore di quel luogo frequentato da tanta gente. Mai come in questo caso le sinergie positive sono state indispensabili per la celerità dell'intervento e a tal motivo ci sembrato doveroso menzionarli per il loro importante supporto».