Elezioni Amministrative e i Referendum Abrogativi, nominati gli scrutatori

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Commissario Straordinario Francesco Alecci, si è riunita in vista della tornata elettorale per le Elezioni Amministrative e i Referendum Abrogativi, prevista per il 12 Giugno p.v., per procedere alla nomina degli scrutatori e dei loro eventuali sostituti mediante estrazione dall’Albo Generale. Gli scrutatori necessari per ottemperare ai compiti previsti per ogni ufficio elettorale di sezione sono complessivamente 402 (4 per ognuna delle 100 sezioni ordinarie e 2 per la sezione speciale).

La procedura di estrazione telematica dei nominativi è avvenuta utilizzando il software in dotazione all’Ufficio elettorale comunale HyperSic 2007-2022 di APKAPPA SRL.

Oltre alla designazione dei 402 scrutatori effettivi si è proceduto alla formazione di una graduatoria di ulteriori 400 nominativi, sempre compresi nell’Albo Generale, per sostituire i primi in caso di eventuale rinuncia o impedimento.