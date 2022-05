Rete delle associazioni di Barletta incontra i 4 candidati sindaci

La rete delle associazioni di Barletta incontrao i candidati sindaci Cosimo Cannito, Maria Angela Carone, Carmine Doronzo e Santa Scommegna.

L’evento si terrà mercoledì 25 maggio, alle ore 19:00, presso l’anfiteatro dei Giardini del Castello ed è finalizzato a conoscerne i programmi, e richiedere degli impegni, in relazione alle questioni per le quali la Rete si è costituita e agisce: problematiche sociali conseguenti a povertà, disagio e violenza; valorizzazione del Terso Settore del territorio, e poi ambiente, turismo, sport, cultura, sicurezza, tutela del lavoro e concessione di spazi pubblici alle associazioni per svolgervi le proprie attività e creare nuovi e virtuosi spazi di aggregazione e inclusione sociale.

Successivamente alle elezioni, richiederemo un incontro alla persona che sarà stata eletta Sindaco al fine di concretizzare quegli impegni, avviandone i necessari e opportuni percorsi politici e amministrativi.

Non saranno solo parole quelle che si diranno mercoledì 25 maggio.

Tutta la comunità è invitata.