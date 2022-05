È di Barletta il presentatore di Miss Italia in Puglia

Ufficialmente selezionato il presentatore di Miss Italia in Puglia, attore e presentatore, Christian Binetti è il talentuoso protagonista della kermesse più famosa d’Italia.

Classe 91, di Barletta, attore e presentatore, da dieci anni ormai il suo nome firma diversi eventi e progetti tutti di caratura sociale e culturale ai quali presta il proprio estro per sensibilizzare e convincere.

A sceglierlo Carmen Martorana nuova esclusivista per la Puglia di Miss Italia, il più celebre concorso di bellezza nazionale giunto alla 83^ edizione. La Carmen Martorana Eventi prende il posto di Mimmo Rollo, figura storica nella regione scomparso qualche mese fa. La patron Patrizia Mirigliani ha scelto di affidarsi ad una donna, professionista del settore per l’organizzazione delle selezioni e delle finali regionali.

Consolidato il sodalizio artistico - televisivo tra la Martorana e Binetti , quest’ultimo si alternerà a Rocco Pietrantonio, noto speaker e volto televisivo italiano, insieme avranno il compito di accompagnarci nelle piazze più suggestive ed importanti della nostra puglia ed eleggere le nuove reginette di bellezza.

Più di trenta serate previste per una stagione calda ed avvolgente in giro per la puglia.

Così l’attore ci condurrà in una nuova sfida artistica, senza mai dimenticare il suo impegno sociale come testimonial nazionale di un messaggio ai più giovani sulla Guida Responsabile e contro ogni forma di violenza, insieme ad altri colleghi del mondo dello spettacolo.

Abituati a seguirlo fra programmi televisivi di grande successo, entra nel cuore delle famiglie del sud Italia come presentatore, ospite ed opinionista. Non abbandona però il suo primo vero amore artistico: la recitazione in ambito teatrale, cinematografico e televisivo registrando come protagonista numerosi spot pubblicitari e musicali.

Infatti, grazie al suo modo di comunicare e arrivare al cuore della gente diventa personaggio ormai di spicco e di successo.

In questi anni , nelle preziose collaborazioni, la sua presenza e i suoi monologhi passionali, taglienti e di grande professionalità hanno toccato davvero le corde del cuore di tutti i presenti sviluppando il suo talento.