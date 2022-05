Deiezioni sulla lapide di Piazza Caduti, un lettore: «Si ricordi l'importanza di quel posto»

«La lapide che ricorda il tragico assassinio dei vigili urbani e dei netturbini da parte degli occupanti tedeschi si è ormai trasformata in un bagno a cielo aperto per i nostri amici a quatto zampe». A scrivere è un lettore adirato. «Vivo a pochi passi da Piazza Caduti e ogni giorno mi imbatto in persone che decidono di far fare i bisognini dei propri cani proprio sul luogo in cui dei cittadini sono stati brutalmente uccisi nel lontano 1943».

«Sebbene - continua il lettore - gran parte di queste persone abbia la cura di raccogliere le deiezioni dei loro animali, l'errore è proprio quello di permettere che un tale atto si verifichi».

«La mia - conclude il cittadino - non è un'accusa contro i nostri amici a quattro zampe, ma contro l'inciviltà e l'incuria dei padroni nei confronti di un vero e proprio monumento cittadino: ogni qualvolta si passa di lì bisognerebbe ricordarsi che dei nostri concittadini hanno lì perso la vita».