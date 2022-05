Primo Premio Assoluto: questo l’esito della prima partecipazione ad un concorso musicale del nuovo coro del 7 CD “Giovanni Paolo II” di Barletta. Nato nello scorso febbraio, per il progetto PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - A scuola di benessere - Modulo: Idee Sonore, il coro trasversale, formato da alunni provenienti da classi seconde, terze e quarte della Scuola, ha ottenuto il PRIMO PREMIO ASSOLUTO al concorso musicale internazionale “Città di Fasano” organizzato, nella Settimana della Musica, dall’Accademia Internazionale di Musica “Don Matteo Colucci” con il patrocinio del Comune di Fasano.

Domenica 15 maggio 2022, sullo sfondo dello splendido mare del litorale di Torre Canne (BR), presso l’Hotel del Levante, il Coro, guidato dal maestro Dario Savino Doronzo, con il supporto della tutor ins. Grazia Gissi, si è esibito in una "performance" composta da 4 brani: "Pianissimo", “Eya ha”, “Geordie”, “Alla fiera di Maganguè”. La giuria, presieduta dal Direttore Artistico Maestro Domenico Colucci, ha apprezzato la vivacità, il coinvolgimento, la musicalità e la coordinazione ritmica e motoria dei piccoli cantori alla loro prima esperienza di partecipazione ad un concorso, premiandoli con una votazione di 100/100, consegnando loro una medaglia e il Diploma di primo Premio Assoluto, e rilasciando al Maestro Dario Savino Doronzo e all’ins. Grazia Gissi un diploma d’Onore.

Grande emozione è stata espressa dagli alunni che hanno vissuto con grande gioia ed orgoglio la vittoria, passando dall’ansia per l’esibizione, alla serenità data dal canto e alla felicità e allo stupore finale per la premiazione.

Molto soddisfatta ed emozionata anche la Dirigente Scolastica dott.ssa Francesca Maria Capuano, che avendo personalmente accompagnato gli alunni in questa esperienza, ha rivolto i propri complimenti ai piccoli coristi, con la certezza che analoghe esperienze possano continuare ad animare l'operatività della scuola, al fine di accrescere il patrimonio di valori e di vissuti significativi e indimenticabili dei suoi alunni, rilevando e riconoscendo nella musica un canale comunicativo universale per lo sviluppo delle eccellenze e nella funzione formativa della "coralità" musicale, un valore educativo e sociale di primaria importanza, di socialità, di sana relazionalità, di condivisione, di cooperazione.