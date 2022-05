Stadio "Puttilli", la società del Barletta: «Senza garanzie dimissioni irrevocabili»

Fatti e non parole. Può riassumersi così l'incontro tenutosi questo pomeriggio per discutere della situazione dello stadio "Puttilli" di Barletta alla presenza della cittadinanza e dei 4 candidati sindaci.

L'evento, organizzato dall'Asd Barletta 1922, ha visto la partecipazione di tanti tifosi barlettani stanchi di non avere risposte certe circa il futuro dell'impianto sportivo. La società e i tifosi chiedono risposte. Risposte che da sette anni a questa parte continuano a essere non esaustive.

In concomitanza con il passaggio del Barletta 1922 in serie D, oggi più che mai la società e i tifosi chiedono che il "Putilli" possa tornare alla sua pubblica funzione. Tanti gli animi accesi durante l'incontro, che si è sviscerato alla presenza dei candidati sindaci Carmine Doronzo, Maria Angela Carone, Cosimo Cannito e Santa Scommegna.

Sebbene le tante promesse e le dovute precisazioni, ciò che è certo è che al momento la situazione sembrerebbe essere stazionaria. Il presidente della società dell'Asd Barletta 1922 Mario Dimiccoli, tuttavia, non ha dubbi: se entro il 15 giugno non si dovessero riuscire ad ottenere delle risposte certe, si procederà alle dimissioni irrevocabili.

Questo il comunicato letto durante l'incontro: «Stavamo già programmando la stagione 2022/2023 fiduciosi di poter usufruire del nostro stadio e nelle nostre intenzioni c’era anche la possibilità di aprire una campagna abbonamenti entro la fine di maggio per dare un segnale forte alla piazza, continuare il nostro progetto e attirare nuovi investitori. Come sempre accaduto negli ultimi 7 anni tra i nostri progetti di crescita e la possibilità di realizzarli pienamente si frappone la solita incredibile questione. In tarda mattinata abbiamo appreso che dal controllo della LND sia il Puttilli che il San Sabino non sono omologabili per la serie D. Questa notizia, che va oltre i limiti della decenza ci spinge a rassegnare dimissioni immediate e revocabili solo a patto che si arrivi a una soluzione della questione entro il 15 giugno».